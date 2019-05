Zoontje voor Entourage-acteur Jerry Ferrara

De Entourage-ster maakte het babynieuws maandag bekend op Instagram. „Moeder en zoon doen het geweldig. Ik sta nog steeds versteld van het vermogen, de wilskracht en het vertrouwen dat mijn vrouw had tijdens de geboorte. Het is het mooiste dat ik ooit iemand heb zien doen.” De acteur, die de laatste jaren te zien is in series Power en Shooter, maakte van de gelegenheid gebruik om alle moeders in het zonnetje te zetten. „Aan alle mama’s, ik weet dat het nog vroeg is maar fijne Moederdag. Jullie zijn levensechte superhelden.”

Jerry is nu al verknocht aan zijn zoon en denkt dat de wereld daar veel van zal gaan zien. „Ik zal proberen het aantal babyfoto’s te beperken, maar ik kan niets beloven”, grapte de acteur. Niet veel later plaatste hij al de volgende foto van kleine Jacob, om iets meer te vertellen over zijn naam. „We waren altijd al gek op de naam Jacob. We kunnen hem zo noemen, of Jake, of mijn favoriete bijnaam voor een klein kind Cob. We zien wel welke het wordt.”