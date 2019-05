’Ryan Reynolds wil soms uit vliegtuig springen’

„Als ik in het vliegtuig zit met mijn kinderen, komt er meestal wel een moment dat ik opsta en aan de stewardess vraag of ik het vliegtuig mag verlaten”, grapt de 42-jarige acteur. ”99 procent van de tijd zeggen ze dan ’nee, blijft u alstublieft zitten’. Dus dan ga ik maar weer zitten om te verlangen naar de zoete bevrijding van de dood”, aldus Ryan, die binnenkort voor de derde keer vader wordt.

Maar de Canadees is ook serieus over de werkverdeling tussen hem en zijn vrouw Blake Lively, die ook acteert. „Blake en ik werken niet tegelijkertijd aan een film. Als zij bezig is met een film in Thailand en ik zit in Vancouver, zouden we elkaar nooit zien. We opereren als een unit en dat werkt erg goed voor ons”, zegt Ryan. „De kinderen blijven bij ons, zo blijft de familie bij elkaar en zijn we altijd ’thuis’. Ook al zijn we in Spanje, Utah of in New York, zo lang als we samen zijn, zijn we thuis.”