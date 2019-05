’Kim Kardashian helpt 17 gevangenen vrij te krijgen’

Kim houdt haar succes veelal stil. Tot nu toe was bekend dat ze in ieder geval bij vier vrijlatingen betrokken was. Afgelopen weekeinde jubelde ze nog wel dat het opnieuw was gelukt.

De gevangenen die nu op vrije voeten zijn, werden allen veroordeeld tot levenslange celstraffen voor een relatief klein, drugsgerelateerd vergrijp. Kim betaalde onder meer de kosten voor de advocaten en ging ook al langs bij president Trump om te praten over de hervorming van het Amerikaanse gevangeniswezen.