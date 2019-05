Duncan Laurence in ontwerp Sjaak Hullekes op podium

De kleding van Duncan is met de hand op kleur ingeverfd. „De samenstelling van verschillende lakens zorgt ervoor dat bij het kleurproces er wat kleurverschil ontstaat, wat juist een bijzonder effect geeft aan de kleding. Het uitgangspunt van de ontwerper is om niet naar perfectie te streven, want juist de imperfectie is datgene wat kleding karaktervol en interessant maakt”, aldus AVROTROS.

Hullekes heeft twee verschillende jasjes gemaakt. Naast degene waarmee Duncan optreedt is er een tweede waarmee de zanger straks in de greenroom zit.

Duncan voelt zich vereerd dat hij dit ontwerp mag dragen. „Voor mij is Sjaak Hullekes meer dan een ontwerper. Voor mij is Sjaak een artiest. Iemand die door middel van zijn vakmanschap datgene wist te vertalen wat ik met Arcade wil vertellen in een prachtige outfit. Dankjewel Sjaak”, zegt Duncan in een reactie.

De Nederlandse songfestivalinzending draagt de outfit dinsdag voor het eerst als hij aantreedt voor de eerste repetitie.