Duncan Laurence met piano songfestivalpodium op

„We hebben twee jasjes. Een voor achter de piano en een voor in de greenroom”, vertelt Duncan. „Achter de piano is het net iets vetter om een korter jasje te hebben.” Dat jasje is dan weer te kort voor in de greenroom, aldus de zanger. Volgens Duncan wordt het dan te vierkant. „Maar voor het beeld on stage vond ik het mooier als ’ie wat korter was.”

Hoe Duncans act er verder uitziet is nog niet bekend. Dinsdagmiddag repeteert de zanger voor het eerst in Tel Aviv. Dan zal meer bekend worden over de staging en het licht.

De jasjes van Duncan zijn volgens AVROTROS gemaakt van meer dan honderd jaar oude Franse linnen lakens die blauw zijn geverfd.