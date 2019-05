Billie Eilish was doodsbang van Eminem

In een interview met Noisey wordt Billie Eilish steeds gevraagd tussen een aantal rappers te kiezen. Wanneer haar de keuze tussen Eminem, Drake en Childish Gambino wordt voorgelegd, hoeft ze niet lang na te denken. „Dat moet Childish Gambino zijn, een miljard procent zeker. Ik vond Eminem eng. Doodeng. Hij bracht me echt de stuipen op het lijf. Mijn god.”

Over Childish Gambino is ze een stuk positiever. „Hij heeft mij gemaakt. Ik heb er de juiste woorden niet voor. Hij is een god, hij past niet in een lijst met andere mensen.”