’Baby Sussex wordt vernoemd naar paard’

Volgens royalty fans zijn de paarden die achter prins Harry stonden, toen hij bekendmaakte vader te zijn geworden een duidelijke hint naar hoe zijn zoontje zal noemen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nu de baby van prins Harry en Meghan is geboren, is het grote speculeren over de naam van het kleintje begonnen. De kersverse ouders hebben aangegeven nog te moeten denken over de naam, maar fans denken dat de prins een cryptische aanwijzing heeft gegeven tijdens zijn tv-aankondiging.