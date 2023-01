Zaak rond neppornovideo Welmoed Sijtsma ligt bij OM

Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam donderdag gemeld. Het is niet bekend hoelang het duurt voor een besluit is genomen. De politie meldde begin november een 38-jarige man te hebben opgepakt die wordt verdacht van het maken en verspreiden van het filmpje. De verdachte is verhoord en weer vrijgelaten, in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

De zaak kreeg veel aandacht doordat Sijtsma een serie maakte waarin zij op zoek gaat naar de man die een neppornovideo heeft gemaakt waarvoor haar beeltenis is gebruikt. Zij wilde met het programma aandacht vragen voor het feit dat steeds vaker beelden van bekende en onbekende vrouwen en mannen worden gebruikt om zogenoemde deepfake porno te maken.

Van alle nepfilms die online staan is volgens Sijtsma 96 procent porno. Elke maand worden er duizenden nepvideo’s geüpload en miljoenen keren bekeken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil deepfaketechnologie waarmee zeer overtuigende nepvideo's kunnen worden gemaakt in bepaalde gevallen verbieden.