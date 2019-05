Veelbelovende eerste repetitie Duncan Laurence

„Als ik punten moet geven, dan is dit een 9 op de schaal van 10”, stelt onze songfestivaldeskundige Richard van de Crommert. Wel zou het volgens hem eenvoudig een 10 kunnen worden. „Het is nog net iets te statisch. Duncan pakt een paar keer de camera, maar de kijker voelt de pijn van het lied nog niet. Dat is werkelijk het enige minpuntje.”

De sfeer leek op de sfeer uit Duncans videoclip met overwegend blauwe en paarse lichten. Van speciale effecten was nog geen sprake. „De volle drie minuten zit Duncan achter een piano. De Nederlandse inzending stelt niet teleur. Deze inzending moet simpel en puur zijn en er wordt gefocust op een zeer goed zingende Duncan. We kunnen winnen”, verwacht Richard.

Ook bij de overige pers werd Duncans uitvoering gewaardeerd. „Het hele perscentrum was stil tijdens de repetitie van Duncan. Het was de eerste keer dat dit gebeurde dit jaar.” Boven Duncan hangt een grote witte bal, maar waar die voor dient werd nog niet duidelijk. Eerder deze week werd gespeculeerd over laserlichten. Tijdens de repetitie wordt op het einde wel gebruik gemaakt van lasers. „Je ziet journalisten hier gewoon even naar adem happen. Een zee van lichtjes in de zaal zou waanzinnig zijn. Een mooi versterkend effect. Ik raad iedereen aan volgende week een lampje mee te nemen.”

In totaal zong Duncan zijn nummer Arcade dinsdag drie keer in zijn geheel.

Eerder dinsdag werd al bekend dat Duncan een outfit van modeontwerper Sjaak Hullekes draagt. Zijn jasje is gemaakt van meer dan honderd jaar oude Franse linnen lakens die blauw zijn geverfd.

Bekijk ook: Duncan Laurence met piano songfestivalpodium op