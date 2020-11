Warner Bros bevestigt vertrek Johnny Depp

De filmstudio bevestigde daarnaast dat Johnny Depp, die Grindelwald speelt in de Harry Potter-spinoff, is gevraagd om zijn rol neer te leggen. Dat werd de acteur verzocht nadat hij eerder deze week zijn smaadzaak tegen The Sun had verloren. De tabloid had hem in een artikel uit 2018 een ’vrouwenmishandelaar’ genoemd na beschuldigingen van zijn ex-vrouw Amber Heard. Een rechter oordeelde maandag dat niet is bewezen dat er sprake was van smaad en dat Johnny haar wel zou hebben mishandeld.

Wie de acteur gaat opvolgen als Grindelwald, de rol die Johnny ook speelde in de eerste twee films, is nog niet bekend. Naar de nieuwe slechterik wordt nog gezocht.

Bekijk ook: Johnny Depp moet vertrekken bij Fantastic Beasts

Teleurstellende opbrengst

De opnames van Fantastic Beasts 3 zijn onlangs gestart. Eigenlijk zou het filmen van het nieuwe deel begin vorig jaar al beginnen, maar dat werd uitgesteld vanwege de teleurstellende opbrengst van het tweede deel en daarna vanwege de coronacrisis.

Fantastic Beasts and Where to Find Them was in 2016 met een wereldwijde opbrengst van meer dan 800 miljoen dollar een grote hit terwijl The Crimes of Grindelwald vorig jaar bleef steken op 650 miljoen dollar.