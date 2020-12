Thaise koning Vajiralongkorn voorlopig niet terug naar Duitsland

Koning Vajiralongkorn heeft sinds hij in oktober voor een aantal verplichtingen terugkeerde naar Bangkok zijn reis naar Duitsland al een paar keer verschoven. Hij had nu op 29 december willen vertrekken, maar dat gaat niet door.

Een precieze reden is niet gegeven, maar de groeiende protesten in Thailand voor hervorming van de monarchie speelden zeker een rol. Daarnaast groeide in Berlijn ook de weerstand tegen het 'vakantieverblijf' van Vajiralongkorn. De koning verbleef de afgelopen jaren vrijwel permanent in Duitsland.

Besturen op afstand

Vajiralongkorn had na zijn aantreden in 2016 de grondwet speciaal nog even laten wijzigen om te voorkomen dat tijdens zijn buitenlands verblijf een regent moest worden aangesteld. Regeren kon hij ook vanuit zijn Beierse villa of het dit jaar populaire luxehotel in Garmisch-Partenkirchen. Maar juist dat besturen op afstand werd door de Duitse regering niet gewaardeerd of gewenst.

Wanneer de koning nu vertrekt, is niet bekend. Eerder dit jaar maakte hij steeds korte retourreizen van minder dan 24 uur naar Bangkok. Inmiddels is Vajiralongkorn al twee en een halve maand in Thailand en heeft hij voor het eerst sinds zijn troonsbestijging ook alle regio's bezocht in een poging steun van de bevolking te verkrijgen.

De jongste zoon van de koning, prins Dipangkorn, is op dit moment nog wel in Duitsland, waar hij al jaren naar school gaat.