’Brian May hoopt op nieuwe Live Aid’

Zelf speelde May in 1985 op Live Aid, waar tijdens het 16 uur durende internationaal benefietconcert geld op werd gehaald om de hongersnood in Ethiopië aan te pakken. Hij zou graag zien dat dit type concert vaker voorkomt en roept muzikanten op om een vervolg te geven op de Live Earth-concerten uit 2007. Er werden destijds meer dan 150 concerten op elf locaties gegeven, door onder meer Madonna, Foo Fighters, Metallica, The Black Eyed Peas en Shakira. Live Earth had als doel aandacht te vragen voor het klimaat.

Hoe graag May dit ook wil. Hij kan het niet zelf regelen. „Het is beter dat de jongere generatie deze koe bij de horens vat”, vertelt Brian in The Daily Mirror. „We helpen graag op alle mogelijke manieren mee, maar dat kan niet zonder de jongeren.”

Volgens May is het lastig om een concert te organiseren met als doel aandacht te vragen voor een belangrijke zaak. „Mensen hebben sinds Live Aid al zoveel concerten gezien met als doel wereldproblemen op te lossen. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt.”