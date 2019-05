Met gamen op zich is niets mis

Voelen we ons lusteloos? Juist hyperactief? Wat verandert er in de ontwikkeling van ons brein, als we zo verknocht blijven aan onze mobieltjes? Breindeskundige Scherder maakte samen met kinderboekenschrijver Fred Diks (o.a. de Koen Kampioen-reeks) het boek Professor S en de verslaafde koning. "Wetenschappelijk onderzoek naar de langetermijneffecten is er nog niet", legt de hoogleraar uit. „Maar met dit verhaal creëren we al bewustwording bij kinderen.”

Erik Scherder liep al langer rond met het idee om zijn kennis ook met de jeugd te delen. Toen hij werd benaderd door Diks en illustratrice Mariëlla van de Beek om samen een kinderboek te maken over hoe het brein werkt bij obesitas, was hij direct enthousiast. „Ik heb voorgesteld om het thema breder te trekken en een reis door het gehele brein te maken. Fred Diks heeft vervolgens de personages uitgewerkt en het spannende avonturenverhaal voor jongere lezers op papier gezet. Het wordt afgewisseld met weetjes van Professor S, geïllustreerd door Van de Beek.”

Stemming

Hoe kan het bijvoorbeeld dat je je, na een middag achter de computer of een mobiele telefoon, zo vervelend voelt? „Met gamen op zich is niet veel mis, mits je jezelf blijft uitdagen door steeds een moeilijker level te spelen of een ander spel. Het kan het ruimtelijk inzicht zelfs vergroten”, vertelt de neuropsycholoog. „Alleen weten veel kinderen en ouders niet dat na anderhalf tot twee uur de gemoedstoestand kan veranderen. Wat gamen betreft is er een keerpunt in je stemming te zien. In plaats van het beloningsgevoel te krijgen, raakt de speler onvoldaan, geïrriteerd en wordt onrustig van binnen.”

Maar er zijn volgens Scherder nog meer nadelen. „Kinderen spelen minder buiten, waardoor ze te weinig beweging krijgen, met alle gezondheidsnadelen van dien. Suikerziekte type II werd voorheen ouderdomssuiker genoemd; nu komt het al voor op twintigjarige leeftijd. De huidige generatie spreekt veel minder af met vriendjes en ontwikkelt daardoor mogelijk minder empathisch vermogen. Een enkele studie wijst daarop. Het default netwerk, dat in werking treedt wanneer je even niets doet en verantwoordelijk is voor je goede ideeën, wordt nauwelijks meer aangesproken. Tegelijkertijd raakt het brein door alle informatie, ook tijdens het doelloos turen naar het scherm, overprikkeld. Het is ontzettend interessant wat dat over dertig jaar met onze hersenen doet op het gebied van intelligentie en welbevinden.”

Doseren

„Hoewel er nog geen langlopende studies over zijn kun je natuurlijk aanvoelen dat doseren noodzakelijk is”, vervolgt de hoogleraar. „Alleen hoe? Ouders zijn druk, hebben trouwens vaak ook een inactieve leefstijl en ploffen zelf na een werkdag ook op de bank met hun iPad. Dat krijgen kinderen wel als voorbeeld mee. En het is ook heel menselijk, maar of het ook wenselijk is... Als je de voor- en nadelen belicht en snapt hoe het beloningssysteem in je hersenen werkt, kun je er rekening mee houden.”

Hij hoopt dat de informatieverstrekking voor kinderen niet ophoudt bij het eerste deel van Professor S. „Er zijn zat maatschappelijke thema's die we kunnen behandelen, zoals obesitas en te weinig bewegen, waar je ook bijvoorbeeld op televisie leuke dingen mee kunt doen. Plannen genoeg. Maar in eerste instantie hoop ik dat we via dit avonturenverhaal de boodschap kunnen verspreiden. Dat ouders het boek samen lezen en er met elkaar over in gesprek gaan. Want op dat gebied hebben we nog een hoop te winnen.”