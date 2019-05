Prins Charles moet kleinzoon nog ontmoeten

Prins Charles en Camilla zijn momenteel in Duitsland, waardoor zij hun kersverse kleinkind nog niet hebben kunnen zien. Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Charles is dolblij met de komst van zijn derde kleinzoon, maar heeft nog geen kennis kunnen maken met de maandag geboren zoon van Harry en Meghan. Het duurt ook nog wel even voordat Charles het kind kan ontmoeten, de komende dagen is hij met zijn vrouw Camilla op bezoek in Duitsland.