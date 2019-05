Veronica en Gierige Gasten bundelen krachten

Gierige Gasten Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Dankzij een krachtenbundeling met Gierige Gasten Martijn Manschot, Niels Oosthoek en Joost Kraima verstevigt televisiezender Veronica zijn positie in de markt. Het populaire YouTube kanaal Gierige Gasten, sinds 1 april onderdeel van Talpa Network, wordt het nieuwe online platform van Veronica waardoor het bereik in de mannelijke doelgroep en met name bij de 18 tot 24-jarigen groeit.