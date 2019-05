Levenscollege vol gedeelde smart

Patty Brard was geïnspireerd geraakt door internationale shows. Ⓒ William Rutten

Heel Nederland was getuige van haar faillissement, ze maakte een doodsmak van de duikplank en onderging zelfs een klysma op televisie. Je zou zeggen dat Patty Brard het allemaal wel heeft gezien in haar leven, maar rustiger aandoen is er niet bij. In 2020 gaat ze het theater in met de voorstelling Verhalen uit de oude doos.