Famke Louise in verwachting van eerste kind

„Met volle trots kan ik zeggen dat ik moeder word”, schrijft ze in een bericht. „Samen met jou ga ik dit fantastische avontuur aan en ik had dit met niemand anders gewild. Love you @denzelslager.”

Famke en Denzel zijn al ruim een jaar samen, maar maakten dinsdag pas hun relatie wereldkundig. Famke liet eerder dit jaar al in Beau Monde weten verliefd te zijn, maar daar nog niks over kwijt te willen: „Gewoon omdat het nog niet concreet is en ik geen behoefte heb aan allerlei meningen.”