’Meghan toch niet thuis bevallen’

De Daily Mail stelt dat Meghan en Harry zondagavond onder strenge beveiliging naar het ziekenhuis zijn gebracht. Zelfs niet alle familieleden zouden hiervan op de hoogte zijn gebracht. Volgens bronnen zou deze keuze zijn gemaakt vanwege Meghans leeftijd en kans op complicaties. Er zou uiteindelijk voor een keizersnede zijn gekozen.

Bekijk ook: Meghan Markle bevallen van een jongen

Al ver voor de bevalling was bekend dat Harry en Meghan zouden breken met de traditie om in het St. Mary’s ziekenhuis te bevallen, de plek waar onder meer Catherine haar kinderen ter wereld bracht en waar prins Harry werd geboren. Hoewel Meghan liever thuis was gebleven, is zij uiteindelijk in het Portland bevallen. Hier zijn ook prinses Beatrice en prinses Eugenie geboren.

Harry en Meghan laten de baby waarschijnlijk woensdag aan de wereld zien, mogelijk wordt dan ook al de naam van hun zoontje bekend gemaakt.

