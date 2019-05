William en Catherine reageren op neefje

„We zijn zo gelukkig en kijken er naar uit hem te mogen bezoeken in de komende dagen. Ik vind het leuk om mijn broer welkom te heten in de club van mensen met weinig slaap”, grapt William.

Op de vraag of hij nog advies heeft voor Meghan en Harry heeft, lacht William breed. „Meer dan genoeg, ik heb heel veel adviezen voor hem. Maar ik wens hem het allerbeste. Ik hoop dat ze de komende dagen rustig aan kunnen doen en kunnen genieten van hun kindje.”

Ook Catherine reageert gelukkig op het blijde nieuws. „Het is zo’n fijne tijd om een baby te krijgen. De lente hangt in de lucht.” Ze kijkt er dan ook naar uit het mannetje te mogen ontmoeten en is erg benieuwd naar de naam van baby Sussex. „Het is heel spannend voor ons allebei”, besluit ze.