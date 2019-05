Zuid-Koreaanse sensatie GOT7 naar Ziggo Dome

Met wereldwijd meer dan 100 miljoen views op hun videoclips mag GOT7 een internationaal succes worden genoemd. De leden JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam en Yugyeom brengen muziek uit in meerdere talen.

In 2014 maakte GOT7 hun debuut met de EP Got it?. De track bereikte de eerste positie in de Billboard World Album Charts en al snel volgde het eerste album Identify dat vooral in Azië goed werd ontvangen. Het laatste studioalbum Arrival, met hitsingle Never Ever, is de meest succesvolle plaat van de band tot nu toe.

Dit jaar brengt de groep nog voor de wereldtournee in juni in Seoul van start gaat het nieuwe album Spinning Top uit. De kaartverkoop start op 14 juni.