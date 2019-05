Avengers: Endgame brengt in Nederland al 10 miljoen euro op

In totaal zagen tot nu toe bijna 900.000 mensen de nieuwe Avengers. De actiefilm over een groep superhelden die het opnemen tegen megaschurk Thanos, die een deel van de wereldbevolking heeft weggevaagd, passeerde eergisteren wereldwijd de magische opbrengstgrens van 2 miljard dollar. Ook dit heeft nog nooit eerder een film binnen een tijdsbestek van elf dagen bereikt.

Alleen Avatar van James Cameron uit 2009 heeft nu nog een hogere opbrengst. Maar ook dit record van 2,78 miljard dollar dat deze film tien jaar geleden vestigde, sneuvelt waarschijnlijk.

In de lijst van toptitels waarop inflatiecorrectie is toegepast, staat Avengers: Endgame overigens nog op de negende plek. In dit lijstje staat de iconische film Gone with the Wind (3,7 miljard dollar) voorlopig bovenaan.

Bekijk ook: Avengers passeert magische grens van twee miljard