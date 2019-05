Israël belooft hard ingrijpen bij verstoring Songfestival

De angst voor een mogelijk protest van pro-Palestijnse lobbygroepen is groot, zeker nadat het geweld tussen Israël en de Gazastrook het afgelopen weekeind oplaaide. Op dit moment is er een fragiel staakt-het-vuren van kracht.

Het liedjesfestijn wordt live door tientallen miljoenen mensen bekeken en is dus een ideale plek om een boodschap over het Israëlische beleid jegens de Palestijnen onder de aandacht te brengen. „We zijn extreem waakzaam dat niemand naar Tel Aviv komt om het feestje te verstoren en te verpesten”, aldus de zegsman.

De angst voor een pro-Palestijnse actie is toegenomen sinds de organisatie BDS, die de Palestijnse zaak op de internationale agenda wil plaatsen, de afgelopen week haar aanhangers heeft opgeroepen actie te ondernemen. Ook heeft het platform deelnemers en omroepen gevraagd weg te blijven van het Eurovisiesongfestival. BDS verwijt Israël ’art washing’, het ’witwassen’ van zijn beleid door mooie sier te maken met de organisatie van het liedjesfestijn.

AVROTROS, dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisiesongfestival, houdt de actuele situatie in Tel Aviv nauwgezet in de gaten. Alle deelnemende landen krijgen op z’n minst dagelijks een update over de veiligheid van EBU, de organisatie die het festival organiseert. Mocht er een actuele aanleiding zijn voor een aanpassing van het programma, dan liggen er diverse noodscenario’s klaar.

Duncan Laurence mocht dinsdag voor de eerste keer repeteren op het podium waar de wedstrijd plaatsvindt.