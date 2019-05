’Game of Thrones al eerder in de fout met koffiebeker’

Een onofficieel Instagramaccount voor GoT-fans deelt een paar foto’s uit een oude aflevering waarin personage Jaime Lannister, gespeeld door de Deense acteur Nikolaj Coster-Waldau, een rode kartonnen koffiebeker in zijn hand houdt. „Jaime vond Starbucks in Westeros al lang vóórdat Daenerys dat deed”, schrijven ze erbij.

De fans geloven echter dat het hier om een photoshop gaat of om een foto tussen opnames door. „Je kunt namelijk de set achter hen zien, dus ik denk niet dat ze op dit moment aan het filmen waren.” En een ander heeft wat research gedaan: „Dit is Photoshop, ik heb het gecheckt.” Weer anderen grappen dat de rode beker in elk geval geen Starbucks is en van een ander merk moet zijn.

In de bekritiseerde aflevering van Game of Thrones van zondagavond stond een witte kartonnen beker met plastic dekselop tafel in een scène met Daenerys Targaryen, gespeeld door Emilia Clarke. De aanwezigheid van de beker hield de gemoederen van fans online flink bezig. Zij gokten erop dat het een Starbucks-beker was en speculeerden veelvuldig over de mogelijke betekenis van het attribuut.

