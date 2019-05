Documentaire over Dick Maas kan van start

Het tweetal gaat een film maken over het werk en leven van de man achter de films als Flodder, Amsterdamned en Sint. De werktitel van de film is Boodschappen doe je bij Albert Heijn, een van de bekendste uitspraken van Maas.

De regisseur bouwde de afgelopen decennia een flink oeuvre op met een zeer herkenbare eigen stijl. Met de komedie Flodder (bijna 2,5 miljoen bezoekers) maakte Maas de best bezochte Nederlandse film van de afgelopen veertig jaar. Zijn meest recente films waren Moordwijven, Quiz en Prooi; de horrorfilm over een leeuw die huishoudt in Amsterdam was onlangs een hit in de Chinese bioscopen.

De documentaire wordt gemaakt met de volledige medewerking van Dick Maas zelf. De regisseur zal uitgebreid worden geïnterviewd en stelt zijn gehele archief ter beschikking voor de film. Daardoor zal de film ’een schat aan nooit eerder vertoond materiaal van achter de schermen bevatten’, aldus de makers.

