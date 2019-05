Fred van Leer gooit Kim Kardashian-haters van z’n Instagram

Het begon met een post van de stylist van Kim Kardashian bij het Met Gala maandagavond. Fred was helemaal ’in love’ met de jurk van de realityster. Een groot deel van zijn fans was het met hem eens, maar ook een groot aantal brandde de jurk én de vrouw die hem droeg volledig af. Ze vergeleken haar met een gamba en een croissantje, vonden het materiaal op plastic folie lijken en vonden de lichaamsvorm van Kim maar ’eng’.

Fred is daar helemaal klaar mee en post dinsdagavond een tekst, gericht aan ’alle chronisch zure vrouwen die vandaag echt de meest walgelijke opmerkingen over Kim K op mijn pagina hebben gemaakt’. Om hen vervolgens toe te wensen: „Dat jullie de eeuwige jeuk en te korte armpjes mogen krijgen.” Ook heeft hij zelf al korte metten met hen gemaakt: „Ik heb jullie allemaal geblokkeerd met je bek!” Of de Kim Kardashian-haters zijn boodschap dus nog kunnen lezen, is maar de vraag.

Hij licht zijn beslissing nog toe: „Nogmaals iedereen mag een mening hebben maar de opmerkingen die ik voorbij zag komen daar werd ik echt verdrietig van ! daaaaaag!”