Deze actrices verlaten GTST

Of Dilan, die Aysen Baydar speelt, en Anouk, die Zoë Xander vertolkt, hun laatste draaidagen al achter de rug hebben, wil RTL niet zeggen. De zender wil niets verklappen over het verloop van de soap. Volgens 6 Inside heeft Anouk al afscheid genomen, Dilan zou dat later doen.

Dilan is sinds januari 2012 te zien in de soap. Zij zou een halfjaar vrijaf willen om te kunnen schrijven. Anouk voegde zich in september 2017 bij de cast.