Halfzus smeekt: ’Meghan, laat pappa toe in leven van zijn kleinzoon’

In een interview met Daily Mail vertelt Samantha dat ze erg verheugd is met de geboorte van haar neefje. Ze is ervan overtuigd dat hij zal uitgroeien tot ’een buitengewone man’. Ze hoopt ook dat het jongetje voor een buitengewone wending zorgt in het contact tussen Meghan en haar familie. „We hebben onze familie uitgebreid en nu is het Meghans beurt.”

Vader Thomas, die sinds bekend werd dat hij in de aanloop naar Meghans huwelijk met prins Harry deals had gesloten met paparazzi geen contact meer heeft gehad met zijn dochter, heeft maandag zijn goede wensen overgebracht aan het koninklijke koppel via een verklaring. Samantha hoopt echt voor hem dat hij deel mag gaan uitmaken van het leven van zijn kleinzoon. „Meghan is immers zijn baby’.

Ook zelf hoopt ze op een dag haar neefje te kunnen ontmoeten, trotse tante als ze is. Zoals ze al eerder in de media uitte, spreekt ze richting Meghan uit dat zij niet moet vergeten dat ze nog steeds familie heeft in de Verenigde Staten, die nu sterk met haar meeleven. Volgens Samantha is het leven te kort om van elkaar vervreemd te blijven.

Zelf is ze echter ook niet helemaal vrij te pleiten. Herhaaldelijk heeft ze zich in de media negatief over Meghan uitgelaten, haar op Twitter een ’narcist’ genoemd en haar verweten ’geen hart te hebben’.

