Uitnodigingen bruiloft Katja Schuurman en Freek de deur uit

Dat zegt de 44-jarige actrice en presentatrice dinsdag in een interview in het nieuwe nummer van het blad 100 Procent NL Magazine. Katja, die een jurk heeft uitgekozen in het TLC-programma Say Yes To The Dress, heeft tot nu toe weinig prijsgegeven over de aankomende mooiste dag van haar leven.

Maar: „ik heb laatst alle uitnodigingen eruit gegooid”, meldt ze in het interview. „Dat was wel een essentieel onderdeel, haha. Deze zomer is het zover; het is nog lang niet allemaal geregeld.” Verder gaat de actrice er niets over zeggen. „Het gaat gewoon heel mooi worden.”

Eerder stelde Katja dat zij en haar vriend elkaar in het voorjaar eeuwige trouw gaan beloven. Thijs Römer, de eerste echtgenoot van Schuurman, zal in ieder geval aanwezig zijn bij haar tweede ja-woord, vertelde hij eerder. De BN’ers scheidden in 2015 en hebben samen een dochter.