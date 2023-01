Knip- en plakfamilie met illegaal kinderhandeltje in ’Broker’

Wat: drama, komedie

Regie: Hirokazu Koreeda

Met: Song Kang-ho, Dong-won Gang

Broker is het tweede buitenlandse avontuur van Koreeda en werd gedraaid in Korea. Dong-soo werkt daar in een kerk met een babyluikje, waar kinderen veilig te vondeling kunnen worden gelegd. Als Dong-soo alleen is terwijl dat gebeurt, wist hij de opnames van de beveiligingscamera’s en draagt hij de baby in kwestie over aan wasserij-uitbater Ha Sang-hyeon. Samen gaan zij dan op zoek naar geschikte adoptie-ouders en slaan zo naar eigen overtuiging twee vliegen in één klap: het kind een warm thuis en zij een zak met geld.

Open kaart

Complicaties doen zich voor als jonge moeder Moon So-young zich bedenkt en naar de kerk terugkeert om haar baby weer in haar armen te sluiten. Dong-soo wordt daardoor gedwongen om open kaart te spelen. Hij en zijn partner weten So-young over te halen om samen met hen alsnog op zoek te gaan naar een adoptiegezin. Een weggelopen wees sluit zich tijdens die reis bij hen. Intussen houden twee rechercheurs dit bonte gezelschap ongezien in de gaten houden, in de hoop op een heterdaadje.

Lichtvoetig

De roadmovie die zich vervolgens ontspint, had gemakkelijk een mierzoet melodrama kunnen worden. In de vakkundige handen van Koreeda gebeurt dat echter niet. Zijn film blijft lichtvoetig, terwijl zijn personages en hun drijfveren toch meer diepgang krijgen. Met een humoristische en meevoelende blik toont de regisseur in Broker alledaagse mensen die een rommelig leven leiden, discutabele beslissingen nemen en moeten omgaan met de consequenties ervan. Hartverwarmend is dat zij er samen dan nog wel iets van proberen te maken.

✭✭✭✭