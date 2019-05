Raymond van Barneveld deelt voor eerst vakantiefoto’s met vriendin

De twee zitten in zwemkleding op ligbedjes en hebben wat lekkere hapjes op tafel staan. Reacties op de foto zijn vooral ondersteunend, maar ook zijn sommigen kritisch op de jeugdige vriendin van de darter die twee maanden geleden bekend maakte na een huwelijk van 25 jaar te scheiden. Bij een tweede foto waar ze elk aan een drankje nippen, heeft Raymond van Barneveld de reacties uitgezet en zijn ook woorden voor hem overbodig.

Het is voor het eerst dat Van Barneveld foto’s post waar hij openlijk met zijn vriendin opstaat. Eerder zou hij met Julia in de stad van de liefde zijn, maar postte hij op Instagram alleen een foto van zichzelf voor de Eiffeltoren. Ook in het bijschrift liet hij niets los over zijn nieuwe vriendin: „Dikke kus allemaal. Onwijs bedankt voor jullie support afgelopen week. Hartelijke groeten uit Parijs. Ik heb echt een enorm leuke tijd hier en we gaan er wat leuks van maken.”

Raymond en zijn vrouw Silvia gingen na een huwelijk van vijfentwintig jaar uit elkaar te gaan. Meteen werd duidelijk dat ’Barney’ een nieuwe liefde heeft, de Britse Julia. De twee werden toen zoenend in een hotel gespot.

