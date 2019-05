Britney wil weer straatverbod ex-manager

Spears claimt dat Lutfi haar lastigvalt sinds zij is ontslagen uit een kliniek waar zij psychische hulp kreeg. Ook zou hij haar hebben gestalkt met agressieve tekstberichtjes. Daarnaast zou Lutfi hebben gedreigd ’schadelijk materiaal’ naar buiten te brengen.

Volgens de familie van Spears zou Lutfi de reden zijn van de psychische meltdown van de zangeres in 2008. Lutfi klaagde later haar ouders aan omdat zij volgens hem de oorzaak van haar geestelijke problemen zouden zijn. Dit dispuut werd uiteindelijk achter gesloten deuren geschikt.

Haar advocaat heeft het verzoek voor het straatverbod dinsdag ingediend in Los Angeles. Lutfi zou niet meer in de nabijheid van de zangeres, haar ouders en haar twee zoons mogen komen.

Sam Lutfi was ook degene die tijdens haar verblijf in de kliniek nepmails verspreid zou hebben uit naam van Britney waarin zij aangeeft tegen haar zin in de kliniek zit. De mails leiden tot de campagne #FreeBritney, waarmee fans hoopten de zangeres te kunnen ’bevrijden’. Sommige fans gingen zo ver dat ze Britney’s familie met de dood bedreigden.

Bekijk ook: Family Britney Spears met de dood bedreigd