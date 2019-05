Prins Philip voor eerst na auto-ongeluk weer in openbaar

Philip schoof aan omdat ook hij lid is van de Order of Merit, sinds 1968. De onderscheiding wordt toegekend voor bijzondere verdiensten in bijvoorbeeld kunst, wetenschap, cultuur of literatuur. Tijdens de bijeenkomst in Windsor Castle nam Philip onder meer de tijd voor een praatje met David Attenborough, ook lid van de orde.

Philip besloot in 2017 met pensioen te gaan en verschijnt sindsdien nog maar nauwelijks in het openbaar. Wel is hij van de partij bij familieaangelegenheden zoals bruiloften. De hoogbejaarde prins maakte in januari een flinke smak toen hij op koninklijk landgoed Sandringham betrokken was bij een aanrijding. Philips Land Rover kantelde toen hij tegen een andere auto botste, maar de prins kwam er zonder kleerscheuren van af. De andere bestuurder was licht gewond.

