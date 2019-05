Duitse president geeft ’opa Charles’ teddybeer voor Baby Sussex

Charles kreeg cadeautjes voor zijn vierde kleinkind, het eerste kind van prins Harry en Meghan, en werd door omstanders veelvuldig ’opa’ genoemd.

Ook tijdens de officiële programmaonderdelen is de baby nooit ver weg. Zo kwam de Duitse president Frank-Walter Steinmeier met een teddybeer op de proppen toen hij Charles en Camilla op ’zijn’ Slot Bellevue verwelkomde voor een kopje thee. Voordat Charles aanschoof bij bondskanselier Angela Merkel liet hij de verzamelde pers weten dolblij te zijn met de geboorte van het kind, dat hij nog niet heeft mogen ontmoeten.

Nadat Charles een krans had gelegd bij het monument voor de Berlijnse luchtbrug, dat de geallieerden eert die tijdens de Tweede Wereldoorlog voedsel naar West-Berlijn vlogen, hingen de prins van Wales en zijn vrouw de toerist uit. De burgemeester van Berlijn nam het stel mee naar de Brandenburger Tor, hét symbool van de stad. Daar waren veel Duitsers op de been om de prins en de hertogin te zien. Charles en Camilla namen de tijd om handjes te schudden en veel felicitaties in ontvangst te nemen.

’s Avonds woonden Charles en Camilla een verjaardagsfeestje voor koningin Elizabeth bij. Dat het partijtje geheel plasticvrij was, beviel natuurliefhebber Charles ongetwijfeld. Bovendien kregen hij en Camilla vrijwel alleen lokale producten voorgeschoteld. Alleen het Welshe lam kwam van ver.