Janelle Monáe maakt muziek Lady and the Tramp

Het wereldberoemde verhaal, waar Walt Disney in 1955 een avondvullende speelfilm van maakte, vertelt over de liefde tussen de chique cockerspaniël Lady en een charmante zwerfhond waar ze verliefd op wordt.

De 33-jarige Monáe zingt twee nummers en voorziet een ander lied uit de oude versie, The Siamese Cat Song, van een nieuw jasje. Het lied kwam de afgelopen jaren onder vuur te liggen omdat het nummer de Aziatische cultuur belachelijk zou maken.

De nieuwe versie van The Lady and the Tramp moet half november te zien zijn op de nieuwe streamingdienst Disney Plus die dit najaar wordt gelanceerd. Janelle Monáe zal komende zomer optreden op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.