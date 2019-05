Harry hield bevalling zelfs voor FAMILIE verborgen

Opnieuw zijn prins Harry en zijn Meghan eigengereid. Er gebeurden de afgelopen dagen zelfs dingen die ze op Buckingham Palace nog nooit hadden meegemaakt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een bevalling thuis zat er, een week na te zijn uitgerekend, voor HERTOGIN MEGHAN niet meer in. Maar verder verliep de bevalling van haar zoon precies zoals PRINS HARRY en zij dat wilden: zonder dat iemand daarvan op de hoogte was. Pas in de dagen daarna komen nu details naar buiten over hoe dit is gegaan, en wordt duidelijk dat Harry zelfs zijn eigen familie lang in het ongewisse liet…