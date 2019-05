Kim Kardashian maakt docu over gevangeniswerk

Kim Kardashian heeft al zeventien gevangenen vrij kunnen krijgen die in haar ogen onterecht vast zaten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nu ze steeds meer tijd steekt in haar gevangenenactivisme, gaat Kim Kardashian ook een televisieprogramma over dat onderwerp maken. De realityster produceert The Justice Project voor de Amerikaanse truecrimezender Oxygen.