’Ryan Reynolds lekt Pokémon-film’

Hoewel de film in de Verenigde Staten eigenlijk pas vrijdag in première gaat, staat er toch woensdag al een kopie van de film Pokémon: Detective Pikachu op YouTube. Hoofdrolspeler Ryan Reynolds, die de stem van Pikachu inspreekt, merkte ’het lek’ op, maar lijkt toch niet helemaal onschuldig in deze kwestie.