Ⓒ AVROTROS - Joyce Hoedelmans

De outfit die Duncan Laurence draagt tijdens het Songfestival van de Arnhemse modeontwerper Sjaak Hullekes, is op het eerste gezicht een vrij eenvoudig ontwerp. De ontwerper is er maar gelijk duidelijk over: „Ik wil niet dat Duncan ons merk uitdraagt, maar vooral zichzelf. Hij moet zich er namelijk wel in thuis voelen, dat is het allerbelangrijkste.”