Kelly Weekers en John Ewbank zijn verhuisd naar Ibiza

In het diepste geheim blijken de schrijfster en de componist de afgelopen tijd bezig te zijn geweest een nieuw leven op te bouwen op Ibiza. Nu alles in kannen en kruiken is delen ze de eerste, zonovergoten beelden op Instagram.

Weekers spreekt over een ’droom die werkelijkheid is geworden’, maar er moet ook nog gewerkt worden. Naar eigen zeggen heeft ze nog zeker ’160 verhuisdozen’ die uitgepakt moeten worden voordat de kinderen dinsdag naar school moeten.

Dat neemt niet weg dat Weekers te spreken is over de nieuwe levensfase: „Ik ben gewoon zo ontzettend blij dat we hier zijn en ik heb ontzettend veel zin in ons avontuur.”