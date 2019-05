Ben Stiller wil docu over zijn ouders maken

„Het is gek om alles weer te zien, er is ook zoveel”, verklaarde Ben dinsdag tegenover Stephen Colbert. De acteur herinnert zich nog goed hoe hij als kind zijn ouders vaak hoorde repeteren. „Onze huiskamer was hun kantoor. Ik hoorde ze werken aan hun improvisaties. Soms waren het grote ruzies, we wisten dan nooit of het een sketch was of echt.”

Jerry en Anne richtten zich later in hun carrière op acteerwerk. Anne was onder meer samen met Ben te zien in Night At The Museum en in de Sex And The City-film, waarin ze de dementerende schoonmoeder van Miranda speelde. Ze overleed in 2015 op 85-jarige leeftijd. Bens vader Jerry is inmiddels 91. Hij is vooral bekend als de vader van George Costanza in Seinfeld en inwonende pa Arthur in The King of Queens, en speelde met Ben in de Zoolander-films.

Jerry Stiller en Anne Meara Ⓒ Hollandse Hoogte