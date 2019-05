Met Gala-sieraden Kylie Jenner miljoenen waard

De 21-jarige droeg naar het gala in het Metropolitan Museum of Art bij haar paarse jurk oorbellen van het chique juweliershuis Lorraine Schwartz, met diamanten en een 70-karaats saffier. Ook had ze drie peperdure ringen om. Op de afterparty had ze oorbellen in met het exclusieve Paraiba Tourmaline-edelsteen met bijpassende ringen.

Alhoewel Kylie de juwelen hoogstwaarschijnlijk allemaal te leen had maandagavond, zou ze de sieraden prima zelf kunnen betalen. Het halfzusje van Kim Kardashian werd in maart uitgeroepen tot de jongste ’self-made’ miljardair ooit.