Ellen DeGeneres opent gorillacampus in Rwanda

„De etholoog Dian Fossey is altijd een heldin geweest voor mij, dus om mijn naam nu naast die van haar te zien op de muur van deze campus is een enorme eer. Daarbij is het steunen en voortzetten van haar werk de allergrootste eer. Ik ben enorm dankbaar”, aldus DeGeneres.

De film Gorilla’s In The Mist uit 1988 is gebaseerd op het leven van Fossey, die in 1985 op 53-jarige leeftijd werd vermoord. Het is nooit duidelijk geworden wie hierachter zat en wat het motief was. Het werk dat Fossey verzette voor gorilla’s is te vergelijken met wat de bekende antropologe Jane Goodall doet voor chimpansees.