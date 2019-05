Marc de Hond wint rechtszaak van vakantiepark

„Toen ik de enige aangepaste kamer die er was boekte, bleek dat ik er twee keer zoveel voor moest betalen dan een gewone kamer voor een gezin van vier personen, en dat voelde onrechtvaardig”, zegt Marc in een reactie tegen BuzzE. Het college bepaalde woensdag dat het vakantiepark hem een alternatief had moeten bieden of de grote kamer tegen een normale prijs had moeten verhuren. Marc is vanzelfsprekend erg blij met de uitspraak. „Het mooiste zou zijn als mensen met een beperking weten dat zij ook om een oordeel kunnen vragen.”

Marc, die al jaren gebonden is aan een rolstoel, heeft vaker met dergelijke problemen te maken gehad. „Hotels maken vaak een suite toegankelijk voor een rolstoel, omdat die kamers van zichzelf al ruimer zijn. Zo worden mensen met een beperking gedwongen om een duurdere kamer te nemen.” Vroeger was het een gunst als je dan korting kreeg in een hotel of voor jou dezelfde prijs als voor een normale kamer werd gerekend. Sinds het VN-verdrag in 2017 is het verboden om onderscheid te maken op grond van een handicap of chronische ziekten. „Maar je ziet nu nog steeds dat plekken fysiek wel toegankelijk zijn, maar qua prijs niet.”

Uiteindelijk bleek het geen kwade wil van het vakantiepark, vertelt Marc. „Ik had gewoon de verkeerde persoon aan de lijn gekregen en het is nu netjes opgelost.” Hij is dan ook niet kwaad op het park of op de hotels. „Het heeft geen zin om de boze gehandicapte uit te gaan hangen, het is echt niet zo dat hotels denken: ’We hebben een hekel aan gehandicapten en gaan ze het expres moeilijk maken”, zegt Marc. Hij hoopt door zijn ervaring te delen, dat zijn lotgenoten weten dat ze in hun recht staan.