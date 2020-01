Supermodel Bar Refaeli bevallen van derde kind

In augustus vertelde Refaeli dat de zwangerschap niet gepland was en zeer verrast te zijn toen ze ontdekte in verwachting te zijn van een derde kindje. De Israëlische, die lange tijd samen is geweest met Leonardo DiCaprio, zei eerder in interviews al dat ze ’een groot gezin’ wil met haar echtgenoot. Het model is sinds 2015 getrouwd met de tien jaar oudere Adi Ezra.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik