Achter de rhodondendron

Een van de prachtige bloeiers in de maand mei is de rhodondendron. Er groeien er honderden in het arboretum (botanische bomentuin) de ’Notoarestoen’, in het Groningse Eenrum. Daar maken ze er jaarlijks een paar feestweekeinden van: het Geuren- en Kleurenfeest. Dit en volgend weekeinde is de tuin, die in 1968 is aangelegd door notaris Cornelus Smit uit Eenrum, opengesteld voor publiek. De notaris had een voorliefde voor de exotische rhodondendron, die hij onder meer met behulp van windsingels tegen de Groningse elementen wist te beschermen. Van heinde en ver haalde hij bijzondere soorten: Amerika, Engeland, Denemarken. Regelmatig werden in de reiskoffer stekjes naar Eenrum vervoerd. Tijdens de open dagen wordt het groene levenswerk van notaris Smit luister bij gezet met o.a. een theeschenkerij, gratis rondleidingen en klassieke muziek.

arboretumeenrum.nl