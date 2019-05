’Prins Harry morgen gewoon in Den Haag’

Bij Windsor Castle kamperen veel fans van het koningshuis om een glimp op te vangen van de ’royal baby’. Ⓒ AFP

Den Haag - In Den Haag wordt momenteel alles in gereedheid gebracht voor de ontvangst van prins Harry, die ondanks dat hij net vader is geworden, gewoon komt naar de officiële aftrap van de Invictus Games in het Zuiderpark.