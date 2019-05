Ruth Jacott Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Naar eigen zeggen is er een nieuwe liefde in het leven van RUTH JACOTT, maar ’namen en rugnummers’ worden niet gegeven. Tijdens haar concert in het AFAS Circustheater was de man die HUMPHREY CAMPBELL moet doen vergeten in elk geval in geen Scheveningse velden of wegen te bekennen. Waarom deelt de zangeres haar geluk niet?