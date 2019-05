Meester van de rust

,,Laat je verwonderen”, raadt de Italiaanse componist Ludovico Einaudi aan. Ⓒ Foto Universal Music

De wereldberoemde Italiaanse componist en pianist Ludovico Einaudi gaat in zeven maanden zeven albums uitbrengen onder de titel Seven Days Walking. Hij haalde zijn inspiratie uit wandelingen in de sneeuw die hij in de bergen maakte. De eigentijdse musicus speelde onlangs in een uitverkocht Concertgebouw.