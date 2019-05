Khloé enige van de Kardashians die niet op Met Gala mocht komen

Kris Jenner met haar vriend Corey Gambler, Kim Kardashian, Kanye West, Kendall Jenner, Kylie Jenner en haar vriend Travis Scott, kortom, de hele familie is aanwezig, behalve Khloé én Kourtney die besloot thuis te blijven bij haar zus Ⓒ Hollandse Hoogte

Khloé Kardashian straalde door afwezigheid tijdens het Met Gala, maandag in New York, en nu is de reden bekend. Volgens Mirror vindt Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour Khloé niet bekend genoeg.