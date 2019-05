Scandinavië in polder

Het voormalige eiland Schokland in de Zuidezee, dat sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 deel uitmaakt van Flevoland, is een bezienswaardigheid op zich. De historische kerk uit 1834 en de opvallende houten (museum)gebouwen van dit vrijwel onbewoonde stukje werelderfgoed doen enigszins Scandinavisch aan en de ijstijd heeft hier grote zwerfstenen uit het hoge noorden achtergelaten. Die historische entourage past naadloos bij het thema van de Scandinavië-markt die dit weekeinde plaatsvindt. Naast een groot aantal stands op het gebied van wonen en design, outdoor en reizen, lekker eten, mode en handvaardigheid zijn er ook diverse interessante lezingen en kan men genieten van Scandinavische live muziek én prachtige Scandinavische dieren.

